Apoiantes do Daesh ameaçam estádio do Portugal-Espanha

Vídeo divulgado em canais encriptados mostra a aldeia olímpica de Sochi em chamas.

Um grupo de apoiantes do Daesh divulgaram um vídeo a ameaçar com a realização de atentados terroristas durante o campeonato do mundo.



As imagens mostram uma animação em vídeo de um drone a sobrevoar a aldeia olímpica de Sochi – onde Portugal e Espanha jogam esta sexta-feira – antes de uma série de explosões destruírem o complexo desportivo, avança a SÁBADO.



O vídeo foi divulgado na passada quarta-feira, 13 de Junho, pelo grupo de apoiantes do EI intitulado Al-A’diyat em canais encriptados do Telegram – a aplicação informática que permite a troca de mensagens e a partilha de ficheiros em segurança – e identificado pelo MEMRI – Middle East Media Research Institute.