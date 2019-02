Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apoio às claques em sete jogos na Luz trama Benfica

Stewards às ordens do clube ajudam a tirar faixa de claque.

Por Octávio Lopes | 08:47

O apoio do Benfica às claques não legalizadas nos jogos Benfica-Boavista (17ª jornada da Liga, 3-3), Benfica-Tondela, 18ª, 4-0), Benfica-Nacional (20ª, 3-0), Benfica-Arouca (21ª, 3-0), Benfica-D.Chaves (23ª, 3-1), Benfica-Belenenses (25ª, 4-0) e Benfica-FC Porto (27º, 1-1), da época 2016/17, levou o Conselho de Disciplina (CD) da FPF a interditar, por quatro jogos, o Estádio da Luz.



No embate com os dragões, o CD diz mesmo, no acórdão a que o CM teve acesso, que após o final do encontro, os "stewards ao serviço da arguida [Benfica SAD] auxiliaram a retirada de uma faixa de grandes dimensões, colocada no primeiro anel, onde se lê a palavra ‘Benfica’ escrita com um ‘N’ invertido", numa alusão à claque No Name Boys.



A Comissão de Instrutores (CI) da Liga começou por propor o arquivamento de uma queixa do Sporting, alegando a prescrição das infrações.



O CD teve outro entendimento, o que obrigou a CI a deduzir acusação. A CI propôs 1 a 3 jogos por cada uma das 7 infrações, mas o CD, em cúmulo jurídico, avançou com 4 jogos de interdição e multa de 28 mil euros.



O Benfica vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, o que suspende o castigo.