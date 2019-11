Após hat-trick de Ronaldo, Katia deixa mensagem com indireta: "Não se brinca com o trabalho do pai e está acabado"

Cristiano Ronaldo brilhou na vitória de Portugal frente à Lituânia ao fazer três dos seis golos do jogo, exibição que tem merecido muitos elogios e destaque na imprensa de todo o mundo. Família e amigos também reagiram."Não se brinca com o trabalho do pai. E ele está acabado! Imagina se não estivesse! Orgulho da mana! Agora pensem!", pode ler-se numa publicação de Katia Aveiro no Instagram. Entre as várias hashtags, a irmã mais nova de CR7 colocou #Vãosentirsaudades e #memoriafraca.Elma, a outra irmã do capitão da Seleção Nacional, também recorreu às redes sociais ainda durante a partida. "Deus não falha", lembrou.O amigo Miguel Paixão partilhou o vídedo do segundo golo e escreveu: "Só acho que devias ter driblado o defesa primeiro antes de rematar".