Árbitro agredido por jogador em partida do distrital de Beja

Jogo em Odemira entre o Sabóia e o Bairro da Conceição foi interrompida e o jogador foi detido pela GNR.

Bruno Duarte, árbitro do jogo entre o Sabóia e o Bairro da Conceição, foi agredido na tarde deste sábado, quando apitava a partida que decorria no concelho de Odemira.



Segundo revelou ao CM fonte do Comando Territoria da GNR de Beja, a partida estava empatada 1-1, aos 32 minutos da segunda parte, quando Bruno Duarte anulou um golo à equipa da casa.



Um dos jogadores do Sabóia não se conformou com a decisão e protestou, tendo visto o segundo cartão amarelo. Ainda mais descontente, agrediu o árbitro com um murro.



A partida ficou por ali. O jogador em questão foi detido pela GNR mas foi depois libertado com ordem para ser ouvido brevemente no Tribunal de Odemira



Já o árbitro, foi assistido no centro de saúde de Castro Verde, onde reside, mas a lesão sofrida não será grave.