Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro Carlos Ramos desligou-se do mundo após episódio com Serena

Vários árbitros prometem rejeitar arbitrar os jogos de Serena se atleta não fizer um pedido de desculpas.

21:02

A final feminina do Open de ténis dos Estados Unidos deixou Carlos Ramos com vontade de se "afastar do mundo". O árbitro foi acusado de mentir e de ser um ladrão por uma das tenistas mais conceituadas do mundo e isso não passou ao lado do português.



Carlos Ramos evitou sair à rua, rejeitou entrevistas e tentou desligar-se das redes sociais, segundo avança o L'équipe.



Embora a federação tenha divulgado um comunicado de apoio ao português, Carlos Ramos continua a não gostar de rever as imagens que são divulgadas quase diariamente nas televisões de todo o mundo.



De acordo com o Times, são vários os árbitros que prometem rejeitar arbitrar os jogos de Serena enquanto a atleta não fizer um pedido de desculpas pelo sucedido.