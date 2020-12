Árbitro da Supertaça entre Benfica e FC Porto já é conhecido

Hugo Miguel é o árbitro nomeado para o clássico entre FC Porto e Benfica que vai determinar o vencedor da Supertaça. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolheu, ainda, Luís Godinho e Bruno Esteves para a dupla de vídeo-árbitros no encontro que se joga esta quarta-feira, a partir das 20h45.O experiente árbitro, de 43 anos, irá dirigir o sexto jogo da temporada, depois de uma lesão atrasar o arranque da época nos relvados. O internacional, da AF Lisboa, ajuizou, no que diz respeito aos grandes, o Boavista-Benfica (3-0) e o V. Guimarães-Sporting (0-4). Curiosamente, já apitou vários clássicos, mas é a primeira vez que vai apitar um duelo entre águias e dragões na carreira.O encontro terá, ao contrário do que é normal, dois vídeo-árbitros principais, sendo que essas funções serão desempenhadas por Luís Godinho e Bruno Esteves. André Campos será o AVAR, enquanto Pedro Martins e Ricardo Santos são os assistentes de Hugo Miguel. Rui Costa será o quarto árbitro.