Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro de futsal agredido com arma

Sérgio Magalhães atacado por grupo de adeptos alegadamente ligados ao Sporting.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Sérgio Magalhães, terceiro árbitro do jogo 3 da final de futsal de domingo entre Sporting e Benfica (6-9), foi esta segunda-feira agredido na cidade do Porto por um grupo de adeptos, alegadamente do Sporting.



O juiz deslocava-se para o emprego quando foi agredido à saída da sua viatura com "um pau e uma arma", segundo a FPF. Teve de ser assistido numa unidade de saúde do Porto.



Fonte da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) disse ao CM que através do teor das ofensas proferidas pelos agressores a Sérgio Magalhães, era possível concluir que o grupo seria afeto ao Sporting. Ainda assim, os elementos não estavam identificados com adereços do clube.



A APAF garante ter apoiado o árbitro desde o primeiro momento e diz que Sérgio Magalhães só voltará ao ativo quando estiver física e psicologicamente apto. Em comunicado, o emblema de Alvalade repudiou este ataque.



A confirmação da agressão surgiu através de um comunicado do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que também condenou o sucedido. Sérgio Magalhães já apresentou queixa às autoridades.



Ataque de diretor leonino

Miguel Albuquerque, diretor do futsal do Sporting, criticou duramente a equipa de arbitragem no final do jogo. "Vejam a forma como Nuno Dias [treinador da formação de Alvalade] é expulso. Eu não quero que ninguém favoreça o Sporting. A única coisa que quero é que respeitem um clube centenário", disse.



Esta segunda-feira, o dirigente leonino terá usado as redes sociais para expor o nome da mulher do árbitro principal do jogo, Wilson Soares.