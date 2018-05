Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro do beijo envolvido em casos polémicos

Pedro Felisberto validou um golo decisivo em fora de jogo e no VAR anulou um golo ao Portimonense.

Por Mário Figueiredo | 02:27

O beijo do árbitro auxiliar Pedro Felisberto no final do jogo Benfica-Moreirense (1-0) à mulher, que estava na bancada do Estádio da Luz com um cachecol das águias, está a gerar polémica. Isto porque este juiz já foi protagonista de algumas decisões controversas, em benefício do Benfica.



O primeiro caso passou-se em 2014/15, quando o Benfica ganhou ao Gil Vicente por 1-0, golo de Gaitán, num lance iniciado em Maxi Pereira, em claro fora de jogo. Um erro que permitiu às águias manterem- -se no comando da Liga com uma vantagem de seis pontos para o FC Porto. João Capela era o árbitro.



Já nesta época, como assistente do vídeoárbitro Fábio Veríssimo, anulou um golo ao Portimonense (por Fabrício), na Luz, que faria o 2-2, também perto do final. O algarvio não estava em posição irregular e o VAR não validou o lance.



Já no jogo com o Moreirense no último fim de semana, marcado pelo beijo apaixonado à mulher, foi pelo seu lado que ocorreu um dos lances mais polémicos do encontro. O jogo estava empatado a zero quando Luisão travou um adversário que seguia isolado para a baliza de Bruno Varela. Fábio Veríssimo assinalou falta, mas ficou por mostrar um cartão vermelho ao capitão benfiquista.



Pormenores

Pedro Felisberto

Pedro Alexandre Martins Costa Felisberto nasceu no dia 19 de setembro de 1976 (41 anos). É árbitro da AF de Lisboa e é técnico de informação de gestão.



APAF não comenta

Luciano Gonçalves, presidente da APAF, não quis comentar o beijo do juiz à mulher no final da partida, por tratar-se de uma questão pessoal.