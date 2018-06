Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro inglês nomeado para o Portugal-Argélia

Craig Pawson terá o auxílio dos seus compatriotas Lee Betts e Ian Hussin

Por Lusa | 11:50

O inglês Craig Pawson será o árbitro do jogo Portugal-Argélia, de preparação para o Mundial2018, que se vai realizar na quinta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.



Pawson contará com o auxílio dos seus compatriotas Lee Betts e Ian Hussin (assistentes) e Stuart Attwell (quarto árbitro), naquele que será o último particular de preparação da equipa das 'quinas' para o Mundial2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.



O encontro terá Neil Swarbrick como videoárbitro e Michael McDonough será o seu assistente.



Portugal, que já tem à sua disposição todos os convocados, depois da chegada do capitão Cristiano Ronaldo, defronta os argelinos antes de em 09 de junho viajar para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.



Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk.