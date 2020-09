Árbitro italiano Davide Massa nomeado para dirigir o Portugal-Croácia

O árbitro italiano Davide Massa foi nomeado pela UEFA para dirigir no sábado, no Porto, o duelo entre Portugal e Croácia, do arranque do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol, revelou esta quinta-feira o organismo.

No Estádio do Dragão, Massa, de 39 anos e internacional desde 2014, vai apitar pela segunda vez um jogo com a seleção portuguesa, primeiro oficial, e terá como assistentes os seus compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio. Paolo Valeri será o quarto árbitro.

O árbitro italiano esteve em 2017 no Estoril, onde apitou o particular entre Portugal e Chipre (4-0).

O Portugal-Croácia está agendado para as 19h45.