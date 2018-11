Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro italiano Gianluca Rocchi no Benfica-Ajax

Jogo de quarta-feira tem início marcado para as 20h00.

11:01

O italiano Gianluca Rocchi é o árbitro do jogo de quarta-feira entre Benfica e Ajax, da quarta jornada do grupo E da Liga dos Campeões de futebol, no Estádio da Luz, anunciou esta segunda-feira a UEFA.



Rocchi, árbitro internacional desde 2008, encontra pela quinta vez as 'águias', depois de ter arbitrado três jogos do Benfica na Liga dos Campeões, na época de 2015/16 e 2010/11, e um na Liga Europa, em 2009/10.



Nesses encontros da 'Champions', o Benfica venceu os dois últimos, fora com o Atlético Madrid (1-2) e em casa com o Zenit (1-0), e perdeu em 2010 numa visita ao Schalke 04 (2-0), enquanto na Liga Europa venceu em casa o AEK (2-1).



Na quarta-feira, o Benfica tem importante avaliação diante do Ajax, num momento em que pode estar em risco a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, e após a equipa perder dois jogos na I Liga, com Belenenses (2-0) e Moreirense (3-1).



A equipa pode mesmo ficar matematicamente afastada dos 'oitavos' logo à quarta jornada do Grupo, a duas rondas do fim da primeira fase da prova, caso perca frente aos holandeses e o Bayern Munique cumpra a 'obrigação' de vencer na receção ao AEK Atenas.



O Grupo E é liderado, em igualdade de pontos, por Bayern Munique e Ajax, enquanto o Benfica é terceiro, com três pontos -- resultantes de uma vitória em Atenas (3-2) -, e o AEK é último, sem qualquer ponto.



O jogo de quarta-feira tem início marcado para as 20h00.