Árbitro e Coates tramam Sporting contra o Arsenal

Leões queixam-se de uma expulsão perdoada a Sokratis e de uma grande penalidade não assinalada sobre Nani na primeira parte.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting caiu frente ao Arsenal, por 1-0, num jogo em que dominou toda a primeira parte e que ficou marcado pelos erros escandalosos do árbitro eslovaco Damir Skomina e de Coates.

José Peseiro mexeu na equipa. O guarda-redes Renan foi uma surpresa, por Salin já estar recuperado, e o treinador colocou três médios defensivos: Petrovic, Battaglia e Gudelj. Contudo, enganou-se quem pensou que o técnico leonino tinha colocado o autocarro à frente da baliza. Nada disso. Os médios ajudavam tanto nas ações defensivas como partiam rapidamente para o contra-ataque, criando desequilíbrios e perigo.

A tal ponto que os leões dominaram a primeira parte. E só o árbitro impediu que o ascendente do Sporting não fosse mais forte. Primeiro perdoou um cartão vermelho a Sokratis (32’), que agarrou Montero quando este se ia isolar. E seis minutos depois fez vista grossa a um puxão de Lichtsteiner a Nani, com o capitão leonino a reclamar com razão.

Dois lances que podiam ter alterado o destino do jogo.

Na etapa complementar, a formação inglesa surgiu mais afoita. Apareceu Aubameyang e com ele um perigo constante para a baliza de Renan.

Mas o guarda-redes leonino apresentou-se à altura do desafio. Mais, ganhou o duelo com duas grandes defesas.

O Arsenal foi asfixiando a equipa leonina no seu meio-campo. Notou-se uma quebra da condição física dos leões, que também se foram encolhendo junto à sua área. A solidariedade entre os setores ia adiando o que parecia ser inevitável: o golo inglês.

José Peseiro quis mais do que o empate. Arriscou. Tirou o médio Gudelj e colocou Jovane. De nada serviu. A equipa não conseguia sair da sua zona de construção. Renan continuava a candidatar-se a homem do jogo, desta feita com uma defesa difícil num livre de Torreira.

Até que o falhanço de Coates deixa a bola sobrar para Welbeck, que arranca e remata para o 1-0. Ficaram dúvidas no lance, por este se encontrar em fora de jogo e por Aubameyang não ter tocado na bola. É que o toque deliberado de Coates na bola coloca o adversário em jogo. Uma derrota que não retira confiança ao leão.

MAIS

José Peseiro

O treinador do Sporting apresentou três médios-defensivos, mas não colocou o autocarro à frente da baliza. Criou dinâmicas e disputou o resultado num jogo que dominou na primeira parte. Assumiu a ambição de ganhar o jogo com a saída de Gudelj e a entrada de Jovane Cabral. UEFA pela falta do VAR

MENOS

O Sporting foi claramente prejudicado pela equipa de arbitragem, numa expulsão (32’) e numa grande penalidade sobre Nani (38’) que poderia alterar o rumo do jogo. Não se entende que estes jogos das provas europeias, que valem milhões de euros, não tenham vídeo-árbitro.

ARBITRAGEM

Skomina puxa leão

Uma arbitragem habilidosa de Damir Skomina que acabou de tirar a verdade desportiva. Perdoou uma expulsão clara a Sokratis, que agarrou ostensivamente Montero; e fez vista grossa numa grande penalidade sobre Nani, que foi agarrado por Liechtsteiner.



Maior enchente da época em Alvalade

O jogo do Sporting diante do Arsenal para a Liga Europa registou a maior enchente no Estádio José Alvalade esta época, com 40 784 espectadores. Até então, a melhor casa tinha sido no encontro do campeonato português frente ao V. Setúbal (2-1), com 40 611.



Peseiro aponta erros

José Peseiro, treinador do Sporting, deixou duras críticas à arbitragem de Damir Skomina no jogo com o Arsenal. "O golo do Arsenal é em fora de jogo. O Aubameyang não toca na bola. A falta sobre o Montero é para vermelho direto e há uma penálti por assinalar sobre o Nani. Ficar a jogar contra 10 seria uma vantagem", disse.



Para o técnico, o objetivo mantém-se. "Temos mais três jogos, vamos disputar a classificação até ao final e queremos passar à fase de grupos."