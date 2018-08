Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitros de futebol em guerra com a Liga

Falha na marcação de voo faz juízes falhar o jogo Marítimo-Santa Clara.

Por Mário Figueiredo e Octávio Lopes | 08:59

Os árbitros estão revoltados com a Liga, devido às marcações das viagens para a Madeira e Açores, apurou o CM.



O último caso aconteceu no domingo, quando a equipa de Manuel Oliveira (com os auxiliares Tiago Leandro e Pedro Ribeiro e o 4º árbitro Marco Cruz) falhou o Marítimo-Santa Clara, por o voo de Lisboa ter sido cancelado, situação que obrigou à nomeação de um juiz do 2º escalão (Anzhony Rodrigues, da Madeira).



A revolta tem a ver com o facto de a Liga marcar sempre viagens à noite. O voo da equipa de arbitragem deveria ter partido às 21h30, de sábado, mas foi cancelado.



Os juízes ligaram para a Liga que terá conseguido reservar apenas dois lugares no voo das 06h00 de domingo. Só que quando se dirigiram ao balcão da TAP ficaram a saber que a reserva era provisória e que nunca foi feita a definitiva. Não puderam, por isso, viajar.



Uma situação que adensa o conflito dos árbitros com a Liga. Isto porque a FPF marca as viagens para as ilhas nas tardes dos dias anteriores aos jogos, o que permite salvaguardar imprevistos. Além disso os juízes acabam por repousar mais tempo, pois quando viajam à noite chegam quase de madrugada ao hotel.



Os árbitros suspeitam que os voos noturnos têm como objetivo permitir à Liga poupar o dinheiro de uma refeição.



O CM tentou uma reação da Liga mas não obteve resposta.