Árbitros de futebol regressam aos treinos na segunda-feira

Os árbitros de futebol vão regressar aos treinos da segunda-feira, com medidas de distanciamento e testes à covid-19, disse à Lusa fonte do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Esta decisão abrange os 21 árbitros da categoria principal (C1), os 12 árbitros da C2 elite, os 40 assistentes da categoria ACC1 e os três videoárbitros (VAR).

Os árbitros vão poder treinar a partir de segunda-feira com a garantia do distanciamento necessário, vão ser testados antes de iniciarem os treinos, realizam três treinos por semana e apenas vão funcionar os polos de Lisboa e do Porto.