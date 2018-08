Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitros ganham guerra à Liga

Organismo altera a marcação dos voos da noite para a tarde.

Por Mário Figueiredo | 10:25

A Liga vai aceder às exigências dos árbitros e vai marcar as viagens para as ilhas à tarde, de forma a contornar qualquer cancelamento de voo e proporcionar mais tempo de descanso aos juízes.



Tal como o CM noticiou na sua edição de ontem, os árbitros estavam revoltados com o facto de viajarem à noite para as ilhas.



Uma situação que se agravou com a ausência da equipa de arbitragem de Manuel Oliveira no jogo Marítimo-Santa Clara (domingo), que ficou em Lisboa depois do cancelamento do voo no sábado à noite.



"A Liga garantiu que tudo irá fazer para que estas situações não voltem a acontecer", disse Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol (APAF).



A ausência da equipa de arbitragem no jogo impossibilitou que a partida tivesse vídeo-árbitro, pois o jogo foi dirigido por um árbitro da 2ª categoria, Anzhony Rodrigues.