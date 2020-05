Arouca e Vizela sobem à 2.ª Liga de futebol

Sem a realização de um playoff de subida à 2.ª Liga, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que Vizela e Arouca vão ser indicados como os clubes promovidos ao segundo escalão do futebol português."A Direção da FPF reconhece o mérito desportivo e indicará, de entre os líderes das séries à data em que a prova foi dada por concluída, os dois clubes com maior número de pontos. Na época 2019/20 serão indicados para ascender à II Liga o Futebol Clube de Vizela, Futebol SAD (Série A) e o Futebol Clube de Arouca, Futebol SDUQ LDA (Série B)", pode ler-se, no site da FPF.Como detalha no comunicado, o órgão federativo destaca que "é manifesta a impossibilidade de utilizar o play-off para indicar à Liga Portugal os dois clubes com acesso à 2.ª Liga" e, por isso, avançou para esta solução de escolher os líderes de séries mais pontuados até ao momento em que a competição se disputou. Nesse caso, Vizela (Série A) tinha 60 pontos, Arouca somava 58 (B), Praiense tinha 53 (C) e Olhanense - tal como Real SC - tinha 57 pontos (D).A Direção da Federação Portuguesa de Futebol deu por terminadas, a 8 de abril, as provas nacionais seniores não-profissionais que organiza.Na mesma data, decidiu que analisaria «de que forma serão indicados os dois clubes que acedem à 2.ª Liga de futebol».O Decreto-Lei 18-A/2020, de 23 de abril, autorizou as federações a proceder às alterações regulamentares necessárias para dar resposta a constrangimentos causados pela emergência de saúde pública relacionada com a pandemia COVID-19.A 24 de abril, a UEFA indicou às federações que deveriam ter em conta o mérito desportivo sempre que não fosse possível terminar em campo uma competição.No dia 30 de abril, o Conselho de Ministros decidiu que só autorizará a realização de jogos da Liga NOS e a final da Taça de Portugal.A FPF assinou com a Liga Portugal, a 1 de julho de 2016, um contrato que estabelece, entre outros pontos, que ascendem à 2.ª Liga dois clubes do Campeonato de Portugal, em função do mérito desportivo.O Campeonato de Portugal é uma competição em duas fases. Na primeira, 72 clubes competem em 4 séries de 18 equipas. Os dois primeiros de cada série disputam um play-off para encontrar os dois a indicar à 2.ª Liga.O Campeonato de Portugal foi interrompido em março, quando faltavam disputar nove jornadas da primeira fase e todos os clubes se encontravam com o mesmo número de jogos.É manifesta a impossibilidade de utilizar o play-off para indicar à Liga Portugal os dois clubes com acesso à 2.ª Liga.Assim, a Direção da FPF reconhece o mérito desportivo e indicará, de entre os líderes das séries à data em que a prova foi dada por concluída, os dois clubes com maior número de pontos.Na época 2019/20 serão indicados para ascender à 2.ª Liga o Futebol Clube de Vizela, Futebol SAD (Série A) e o Futebol Clube de Arouca, Futebol SDUQ LDA (Série B).