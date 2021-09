"Arrancar a matar e acabar a morrer": Norberto Mourão conquista bronze nos Paralímpicos de Tóquio

"Foi arrancar a matar e acabar a morrer, acabei a dar o estoiro, não havia mais nada para dar”, disse este sábado Norberto Mourão, depois de ter conquistado a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, na prova de canoagem de 200 metros VL2.









“A medalha confirma que a aposta de mudar do caiaque para a canoa foi ganha, não só nos resultados europeus e mundiais, mas também na prova mais importante de todas”, disse o canoísta, que lamentou as condições meteorológicas: “Voltaram a estar as piores condições para mim, havia vento de frente e do lado esquerdo. Um vento que favoreceu o brasileiro [Paulo Rufino acabou no 1º lugar] e o norte-americano [Steven Haxton foi 2º].”

O 3º lugar de Norberto Mourão motivou os parabéns das principais figuras do Estado. “Mais uma medalha para Portugal!”, escreveu o primeiro-ministro, António Costa. Além de felicitar o atleta, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou que é o primeiro pódio para Portugal nesta modalidade em Jogos Paralímpicos. Este feito “representa o melhor do desporto nacional”, acrescentou Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República. Já o ministro da Educação, que tutela o Desporto, classificou a medalha de Mourão como “brilhante” e disse sentir um “orgulho imenso” do “esforço e compromisso”.





Mas se o dia foi de festa na canoagem, o mesmo não se pode dizer do boccia: Portugal fechou o torneio sem qualquer medalha, o que acontece pela primeira vez desde que se estreou na modalidade em 1984.