Arranque do Benfica sem margem de erro

Vieira exige a Vitória a conquista do campeonato e apuramento para a fase de grupos da Champions.

Por João Pedro Óca | 08:35

Hoje é o dia um do Benfica versão 2018/2019. As águias arrancam oficialmente a época com dois objetivos prioritários em mente: a conquista do título e a qualificação para a fase de grupos da Champions. Estas são as metas que Luís Filipe Vieira exigiu a Rui Vitória ainda antes do tiro de partida para uma temporada que os encarnados encaram com pouca margem de erro depois do insucesso em 2017/18.



O presidente admitiu, na última AG, que fará tudo para satisfazer os pedidos do treinador e essa situação reflete-se no investimento na preparação para a nova época. As águias anunciaram oito reforços - Vlachodimos, Ebuehi, Conti, Lema, Chiquinho, João Amaral, Castillo e Ferreyra - e o regresso de Yuri Ribeiro, após empréstimo.



Rui Vitória também quer analisar um grupo de jovens formados no clube e terá à disposição, no arranque dos trabalhos, André Ferreira, Alex Pinto, David Tavares, Gedson Fernandes, Heriberto e João Félix.



Estes jogadores não têm o lugar garantido no plantel mas vão mostrar-se ao treinador que aproveitará os jogos de preparação para dissipar algumas dúvidas quanto à composição do plantel.



Até ao início oficial da época (a 7 ou 8 de agosto com a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões) chegarão mais reforços. Já os jogadores que estão no Mundial juntar-se-ão ao grupo após um período de férias.



Esta manhã os jogadores apresentam-se para exames médicos no Estádio da Luz e no Hospital da Luz.



À tarde decorre o primeiro treino, na Luz.