Arrematado online lugar VIP em Alvalade de cozinheira falida

Lugar “Leão VIP” no estádio do Sporting ficou por 1.500 euros.

17:47

O lugar "Leão VIP" (porta 3, sector 26, fila 33, lugar 32) da massa falida de D. Costa, uma cozinheira que se tinha apresentado à insolvência, foi colocado a leilão electrónico, no site da leiloeira Leilosoc, a 18 de Maio passado. Preço base de licitação: um euro.

Pelas 12h30 da passada quarta-feira, 6 de Junho, a pouco mais de três dias do encerramento do leilão, o Negócios publicou online uma notícia intitulada "Cozinheira falida leiloa online lugar VIP no estádio do Sporting". Nessa altura, a licitação já ia nos 950 euros.



Terminado o leilão, pelas 18 horas do passado sábado, 9 de Junho, o lugar "Leão VIP" foi arrematado por 1.500 euros, avança a publicação.