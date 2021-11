Arritmia de Agüero é mais grave do que se previa: argentino do Barcelona pode ter de se retirar

A 'Radio Catalunya' avança esta sexta-feira que Sergio Agüero pode ter de abandonar o futebol, na sequência da arritmia cardíaca que lhe foi detetada depois do mal estar torácico que sentiu no jogo com o Alavés.Numa primeira fase o Barcelona anunciou que o avançado argentino ficaria afastado dos relvados durante uns três meses, mas ao que parece os últimos exames realizados não terão revelado resultados muito animadores.Segundo aquela rádio, a arritmia que Agüero sofre aparentemente não é benigna e pode colocar em causa a sua carreira como futebolista profissional. O jogador já estará ao corrente da situação e há um certo pessimismo em torno do problema, que se considera ser grave.Seja como for, o diagnóstico não é definitivo e o avançado vai continuar a realizar mais exames, ressonâncias e provas de esforço.Agüero, de 33 anos, chegou ao Barcelona no último verão, depois de terminar o contrato com o Manchester City.