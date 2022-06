Só falta a oficialização. Fábio Vieira vai ser jogador do Arsenal, com o FC Porto a receber no imediato 35 milhões de euros mais cinco por objetivos de fácil concretização.



Jorge Mendes, empresário do jogador, está em Londres para ultimar os pormenores da transferência que ainda assim fica abaixo dos 50 milhões de euros da cláusula de rescisão.









