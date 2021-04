Artur Soares Dias nomeado para arbitrar Euro'2020

Artur Soares Dias foi nomeado para o Euro'2020. O árbitro português, que em maio de 2018 foi promovido à categoria de Elite, será acompanhado pelos assistentes Rui Licínio e Paulo Soares.Esta será a quinta vez que o árbitro internacional marcará presença na quinta grande competição da sua carreira, depois do Campeonato do Mundo de Sub-20, em 2015, do Campeonato do Mundo de Sub-17, em 2017, além da Taça das Confederações de 2017, do Mundial de Clubes em 2017 e do Campeonato do Mundo de 2018, onde esteve como VAR.Também João Pinheiro faz parte das escolha da UEFA para esta competição, tendo sido nomeado para as funções de vídeo-árbitro.