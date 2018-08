Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arturo Vidal explica por que razão tatuou uma bomba de insulina no corpo

Jogador chileno conta ainda que se não fosse futebolista teria sido... jóquei.

16:40

O jogador chileno Arturo Vidal deu uma entrevista ao canal do Barcelona, em que explica algumas das suas paixões. O chileno que os catalães contrataram ao Bayern de Munique neste defeso é adepto de tatuagens e conta que cada uma delas tem um significado especial.



"Fiz a minha primeira tatuagem aos 20 anos, o rosto de minha mãe. Depois começaram a nascer os meus filhos. Cada tatuagem tem um sentimento, são coisas que se passaram na minha vida, o nome dos meus irmãos... Tenho tudo no meu corpo. Não sei quantas tenho, são muitas", contou o avançado.



A última que fez foi uma bomba de insulina. "O meu filho Alonso sofre de diabetes tipo 1. Ele queria que eu fizesse uma tatuagem e assim fiz."



Outra das paixões do jogador é os cavalos. "São a minha segunda maior paixão. Fui criado com meu pai num bairro em que havia cavalos. O meus tios tinham. Via como corriam, o que faziam... Se não fosse jogador de futebol, gostaria de ter sido jóquei."