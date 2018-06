Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As curvas escaldantes da namorada de Dele Alli

Ruby Mae é a musa que vai inspirar os britânicos.

Por Rute Lourenço | 09:10

Ela é considerada a 'bomba' de Inglaterra e a representante máxima das mulheres dos futebolistas britânicos.



Com umas curvas escaldantes, a modelo Ruby Mae, de 23 anos, companheira do jogador do Tottenham Dele Alli, promete ser um reforço de peso no apoio à seleção e já marcou a sua viagem para a Rússia.



Antes disso, a jovem, que é conhecida pelas fotografias escaldantes que partilha nas redes sociais, desfrutou de uns dias de descanso em Las Vegas com a melhor amiga e garante estar na melhor forma para apoiar a seleção inglesa.



Apaixonada por Dele Alli, Ruby não se cansa de se declarar ao craque no Instagram e ele diz que a modelo é a sua musa inspiradora... Facilmente se percebe porquê.