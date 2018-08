As incríveis histórias do novo advogado de Bruno de Carvalho

José Preto já se queixou da comida da prisão de Monsanto e ameaçou um funcionário do Instituto de Reinserção Social.

Bruno de Carvalho entregou no estádio do Sporting uma providência cautelar que, segundo o antigo presidente do clube, levava à suspensão dos efeitos da Assembleia Geral que resultou na sua destituição.À saída do recinto, o advogado que o acompanhava assegurou: "Bruno de Carvalho é neste momento o presidente em exercício. Se lhe apetecer, vem a Alvalade, mas pode exercer noutro lugar".José Preto é o representante legal do presidente destituído do Sporting neste caso, mas é já conhecido de outros casos, nomeadamente de quando defendeu o espião português Carvalhão Gil, condenado por vender informação classificada a um agente russo, conta a SÁBADO