As ligações perigosas de Bruno de Carvalho

Relação do antigo presidente do Sporting com Inês Simões vem do tempo em que ainda estava casado com Joana.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Inês Simões foi apontada como a nova conquista de Bruno de Carvalho. A atriz e apresentadora, de 34 anos, juntou-se ao antigo líder sportinguista na campanha eleitoral... para umas eleições em que ainda não é claro que possa candidatar-se, precisamente para a presidência do Sporting.



No dia em que a candidatura foi apresentada, lá estava Inês Simões, a apresentar o evento. No dia em que Bruno de Carvalho foi a Alvalade, levando consigo uma providência cautelar que anularia a AG que o destituiu, lá estava Inês. Mas, afinal, era só fumaça! "A nossa relação é só de amizade e profissional.



Aliás, tenho outra pessoa há 10 meses e isto tem de ficar esclarecido, porque estou a ser prejudicada. Ninguém quer ver estas notícias em relação à pessoa de quem gosta", demarca-se a ex-apresentadora de ‘Curva Belíssima’, programa de entretenimento da Sporting TV.



Não bastando o esclarecimento de Inês Simões, Bruno de Carvalho, como é hábito através do Facebook, resolveu que também devia falar. Partilhou uma fotografia da filha mais velha, Ana Catarina, de 14 anos, e legendou: "Aqui está a minha ‘ligação’ especial! Não se chama Joana, não se chama Cláudia, não se chama Inês... Chama-se Catarina!".



E termina: "Sempre estiveste lá tu, mesmo tendo eu falhado quando não estive, tantas vezes, lá para ti, por um Clube, e por um conjunto de pessoas, que na primeira hipótese me viraram as costas! És e serás sempre o meu grande Amor!". De parte ficam as filhas mais novas, Diana, de três anos, fruto do casamento com Cláudia Dias Gomes, e Leonor, a bebé de quatro meses nascida do enlace com Joana Ornelas.



No entanto, a verdade é que a ‘ligação perigosa’ entre Bruno e Inês começou quando o ex-presidente leonino ainda estava casado com Joana, que, apurou a ‘Vidas’, causou algum mal-estar na relação. "É claro que a Joana se começou a aperceber de uma nova presença feminina na vida do Bruno e não gostou", diz uma fonte.



Porém, se Inês Simões não entra para a categoria das ‘paixões’, oferecendo, apenas, o seu apoio incondicional ao gestor, mas demarcando-se quando o assunto começa a escaldar, há três mulheres que também chegaram e partiram num ápice, mas pelo caminho houve corações partidos.



Irina Yankovich, mãe da filha Ana Catarina, é um desses casos. O gestor conheceu a bielorussa num bar de alterne e pediu-a em casamento poucos dias depois. "Ele começou a aparecer todos os dias e nunca mais me largou", contou a mulher, à ‘TV Guia’.



Só que a hora do adeus chegou, repleta de mágoas e sofrimento. Irina partiu, conformada com a opinião da sogra e deixando Catarina com o pai. "É natural. Se fosse eu, se calhar também não gostava que um filho se casasse assim com uma estrangeira que conheceu na noite". Saiu de cena, até há pouco tempo, quando começou a "novela" em que o ex-marido é protagonista.



A senhora que se seguiu foi Cláudia Dias Gomes. Neste caso, a paixão transformou-se em amor e durou 12 anos. Cláudia criou Ana Catarina como se fosse sua filha mas acabou por ser mãe, há três anos, de Diana.



No momento da separação, sim, Bruno foi veloz. Apaixonou-se por Joana Ornelas quando ainda estava casado e foi flagrado em Londres com a nova namorada. Cláudia secou as lágrimas e seguiu em frente.



Joana entrou na vida de Bruno em outubro de 2016. O casamento-relâmpago aconteceu nove meses depois, no dia do aniversário do Sporting, 1 de julho. Muita pompa e circunstância, a gravidez logo de seguida e o nascimento de Leonor, no dia 9 de abril.



A partir daí, nova ‘corrida’. O casal terá tido a primeira crise ainda durante a gravidez e separou-se, oficialmente, no início de agosto. Fogo apagado em menos de dois anos.