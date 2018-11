Há pilotos que, ao contrário daqueles que encaram os problemas de forma tranquila, "disparam" em todas as direções.

As comunicações rádio entre os pilotos de Fórmula 1 e as equipas merecem, muitas vezes, ser ouvidas.Na página oficial de Facebook da F1 é possível ver isso mesmo, com uma compilação de vários momentos no GP do Brasil, entre os quais de Fernando Alonso, Max Verstappen, entre outros.O tom não é sempre o mesmo e há pilotos que, ao contrário daqueles que encaram os problemas de forma tranquila, "disparam" em todas as direções.