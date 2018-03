Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltantes arrombam loja do Atlético Madrid com um carro

Tudo aconteceu por volta das 23 horas na capital espanhola.

A loja do Atlético Madrid, situada no estádio Wanda Metropolitano, foi assaltada na noite de terça para quarta-feira, segundo noticia o diário ABC.



Quatro indivíduos encapuzados usaram um carro de gama alta, também ele roubado, para arrombar a entrada da loja e assim ter acesso ao interior, por volta das 23 horas.



Uma vez lá dentro, pegaram em todo o tipo de artigos do clube, como camisolas e cachecóis, e fugiram de seguida noutros dois carros.



A polícia está a investigar o caso. O estádio Wanda Metropolitano recebe na quinta-feira o encontro da Liga Europa entre Atlético Madrid e CSKA Moscovo.



O palco, inaugurado no início desta temporada, acolhe também, em 2019, a final da Liga dos Campeões.