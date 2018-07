Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assinatura de Bruno de Carvalho na estátua do leão foi vandalizada

Nome do ex-presidente leonino foi transformado em palavrão.

09:56

A estátua do leão que a direção de Bruno de Carvalho instalou em Alvalade foi vandalizada na última madrugada.



Ao raiar do dia, a assinatura do ex-presidente tinha sido parcialmente apagada, passando a ostentar um palavrão no lugar do apelido do dirigente que foi destituído em junho da presidência do clube.



Esta não é a primeira vez que o monumento, e, sobretudo, o nome de Bruno inscrito na base, são vandalizados.