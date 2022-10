O ouro estava no banco. O FC Porto obteve a primeira vitória na Liga dos Campeões e melhorou as contas no grupo, e nos cofres, graças aos golos dos suplentes Zaidu e Galeno, mas muito devido a Taremi, que serviu os dois colegas com uma mestria incomum.



Antes disso, se da Alemanha viajou a equipa da farmacêutica, bem podia ter trazido uns ansiolíticos para a primeira parte.