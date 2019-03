Astralis vencem o 'major' de Counter Strike em Katowice após caminhada triunfante

Lei do mais forte voltou a imperar e os dinamarqueses não saem do trono de um dos principais jogos eletrónicos competitivos.

20:02

Os dinamarqueses Astralis voltaram a conquistar o maior torneio do circuito do jogo eletrónico Counter Strike após baterem, este domingo, os surpreendentes ENCE, organização Finlandesa, por 2-0 (dois mapas a zero) na final.

Depois de três vitórias na "group play", os Astralis precisaram de eliminar NiP e os brasileiros MIBR para chegar à final.

Com vitórias praticamente inequívocas, a organização dinamarquesa viu os ENCE eliminarem um dos principais candidatos à vitória, os ucranianos NAVI. Na eliminatório anterior, os ENCE tinham eliminado os Liquid, outra das equipas apontadas como candidata à vitória.

Os Astralis levam para casa 500 mil dólares e o troféu do mais importante torneio do circuito de Counter Strike, começando o ano da melhor maneira.