Até Griezmann pôs fim a seca de golos

Franceses com ataque a mais para a defesa italiana.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:28

Um jogo intenso e cheio de oportunidades, esta sexta-feira à noite, em Nice, em que a vitória justa da França sobre a Itália (3-1) se deveu à velocidade endiabrada do ataque francês e consequente atrapalhação da defesa italiana.



Aquela que era a principal característica dos transalpinos perdeu-se na renovação agora imposta após terem ficado fora do Mundial. E os ‘azuis’ afirmam-se favoritos.



Dembelé, Mbappé e Griezmann espalharam o terror na antiga fortaleza italiana. Mas o primeiro golo, aos 8’, foi do central Umtiti. Os italianos desorientaram-se e quase sofreram aos 20’ (poste), 21’ e 26’.



Até que aos 29’ Griezmann pôs fim ao jejum de 4 jogos pela seleção e fez o 2-0 de penálti. A reação italiana veio aos 34’, com Bonucci a aproveitar uma defesa para a frente de Lloris.



A Itália entrou mais perigosa na 2.ª parte. Mas Dembelé, no contragolpe, acertou na barra (47’) e marcou (3-1) aos 63’.