Atitude de Salvio desilude Vieira

Presidente do Benfica surpreendido com a intransigência do jogador argentino.

Por António M. Pereira | 08:40

As exigências financeiras de Salvio para renovar contrato com o Benfica, na ordem dos três milhões de euros limpos por ano, apanharam completamente de surpresa Luís Filipe Vieira e os seus pares da administração da SAD, soube o CM. Isto porque o ala argentino foi sempre um dos jogadores mais acarinhados pelo presidente e por toda a estrutura ligada ao futebol das águias. Situação que, de resto, é do conhecimento público.



Nas oito épocas que leva no Benfica, Salvio lesionou-se duas vezes com gravidade e em ambas as situações Vieira fez questão de renovar contrato com o jogador, num gesto de grande confiança, mas também de solidariedade. Isto além de não olhar a meios para ajudar à recuperação do atleta. Por esta razão Vieira está muito desiludido.



Salvio, por sua vez, passou sempre a ideia de que se sente muito feliz no Benfica e completamente adaptado a Lisboa e à realidade portuguesa. Atualmente é um dos jogadores mais bem pagos do plantel, auferindo um salário anual de 3 milhões de euros brutos.



Vieira, decidido a manter Salvio, ofereceu ao argentino de 28 anos um contrato prolongado pela renovação, que lhe permitiria encaixar sensivelmente o mesmo valor que exige, mas por menos anos. Mas sabe o CM que ainda não houve da parte do futebolista ou dos seus representantes qualquer sinal de que está disposto a aceitar.



