Atleta testa positivo à Covid-19 antes da Euro Winners Cup de futebol de praia na Nazaré

Um atleta de uma das equipas que participa na Euro Winners Cup, cuja identidade e o emblema que representa não foram identificados, testou positivo à Covid-19 antes do arranque da Taça Europeia de Futebol de Praia, anunciou esta terça-feira a organização.

"No âmbito da testagem pré-evento, processo pelo qual passaram as 32 equipas participantes na edição deste ano, foi confirmado um caso positivo ao SARS-COV-2 de um elemento de uma das equipas participantes", informou em comunicado o município da Nazaré, que organiza o evento em conjunto com a Beach Soccer Worldwide.

E acrescentou: "Como consequência do resultado, e ainda que toda a restante equipa tenha tido resultados negativos na testagem, a autoridade de saúde local, como medida preventiva, decretou, de imediato, a recolha aos seus domicílios dos jogadores e corpo técnico da equipa em causa, bem como a desinfeção imediata da unidade hoteleira onde aguardaram a confirmação dos testes laboratoriais".

Em virtude de ainda não disporem dos resultados à sua chegada à Nazaré, a equipa em causa não chegou a fazer o check-in no evento, pelo que não teve qualquer contacto com a estrutura da prova, sublinhou a organização, que vai continuar a monitorizar a situação, em conjunto com as autoridades de saúde.

A Lusa contactou o município da Nazaré para tentar obter mais esclarecimentos, mas, até ao momento, tal não foi possível.

A Euro Winners Cup é a 'Champions' do futebol de praia e o Sporting de Braga é o campeão europeu em título, contando a competição com um total de 32 equipas (27 masculinas e cinco femininas), distribuídas por sete grupos.

Além do Sporting de Braga, também participam o Sporting, o ACD "O Sótão", o CB Loures, o GR Amigos Paz, o GD "Os Nazarenos" e o ACD "O Sótão" B, estando cada uma num grupo distinto.

Na vertente feminina não haverá equipas portuguesas em prova, que se disputa na Nazaré pela quarta edição consecutiva, no areal do Estádio do Viveiro - Jordan Santos, sem público devido à pandemia de covid-19, até 13 de setembro.