Atletas oriundos de países com elevadas taxas de incidência de Covid-19 livres de quarentena

Os passageiros oriundos de países com elevadas taxas de incidência de Covid-19 que venham a Portugal integrados em competições profissionais internacionais podem entrar sem quarentena. A orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS), publicada na sexta-feira, refere que aqueles passageiros podem entrar em território português sem precisarem de passar por uma quarentena obrigatória de 14 dias. Em causa estão passageiros provenientes de países cuja taxa de incidência seja igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Os atletas devem cumprir um conjunto de medidas com vista a reduzir ao máximo os riscos de contágio, como evitar contactos não desportivos.



A DGS justifica esta nova orientação no facto de se encontrarem agendadas “diversas provas integradas em competições desportivas internacionais”, entre as quais se destacam o Grande Prémio de Fórmula 1 e o MotoGP, ambos a decorrer em Portimão, entre 30 de abril e 2 de maio e 16 e 18 de abril, respetivamente.

