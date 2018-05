Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atlético de Madrid bate Marselha e vence a Liga Europa

Equipa espanhola ganhou a final da competição por 3-0.

16.05.18

O Atlético de Madrid, carrasco do Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa, venceu esta quarta-feira a competição ao bater os franceses do Marselha por 3-0.



Os 'colchoneros' ganharam vantagem com dois golos de Griezman, que abriu o marcador na primeira parte aos 21 minutos e estendeu a vantagem já no segundo tempo, aos 49 minutos. Gabi fixou o resultado final em 3-0, aos 88 minutos.



A festa foi assim madrilena no Parque Olímpico de Lyon, cenário da final da competição.