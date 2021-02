Atlético de Madrid desilude em derrota com o Levante

O Atl. Madrid está a atravessar um mau momento. A equipa colchonera, com João Félix de regresso à titularidade, perdeu (0-2) este sábado, em casa, com o carrasco Levante, em partida referente à 24ª jornada da Liga espanhola. Recorde-se que, na quarta-feira, o mesmo Levante empatou (1-1) com a equipa de Madrid em jogo em atraso da 2ª ronda.Relativamente à história do jogo, os valencianos entraram melhor no encontro e chegaram ao golo no minuto 31, por intermédio de José Morales. Após o golo surgiu a reação dos colchoneros, que não viram a sorte sorrir-lhes. Aos 58’ Luis Suárez, na sequência de um livre, acertou na barra. Pouco depois, aos 61’, Correa viu um golo ser-lhe anulado, e Félix desperdiçou (68’) uma grande ocasião. Ao cair do pano (90+5’), Jorge de Frutos aproveitou o facto de Oblak ter subido à área do Levante e fez o 0-2.O Atlético não perdia em casa há 15 meses. A última derrota tinha sido frente ao Barcelona (0-1), em dezembro de 2019.