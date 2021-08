Atlético de Madrid 'salva-se' de derrota nos descontos e empata com Villarreal

Um autogolo de Mandi aos 90+4 minutos salvou este domingo o campeão Atlético de Madrid da derrota na receção ao Villarreal (2-2), na terceira jornada da Liga espanhola de futebol, agora com seis equipas empatadas na liderança.

O azar de Mandi anulou uma exibição de resistência e eficácia dos forasteiros, que ainda não tinham marcado golos nesta edição de 'La Liga' e continuam sem ganhar, com o terceiro empate seguido, e resgatou um ponto para os campeões, que ainda não perderam e têm sete pontos.

Ainda sem João Félix, lesionado, a equipa de Diego Simeone esteve por cima mas quase sucumbia perante uma eficácia da equipa com menos posse que tantas vitórias próprias caracterizou, evitando o reverso da moeda ao cair do pano, depois de já ter estado a perder antes, após o tento inaugural de Manu Trigueros aos 52 minutos.

O uruguaio Luis Suárez igualou quatro minutos depois, mas o holandês Danjuma fez, aos 74, o 2-1 após um erro defensivo, e o 'submarino amarelo' parecia resistir às investidas dos 'colchoneros' mesmo até ao último 'suspiro' do encontro.

O domingo de 'La Liga' começou com a vitória do FC Barcelona, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, na receção ao Getafe (2-1), regressando aos triunfos com golos de Sergi Roberto (dois minutos) e Memphis Depay (30), após um tento de Sandro Ramírez (18).

O FC Barcelona, que esta semana foi 'sorteado' no Grupo B da Liga dos Campeões, o mesmo do Benfica, soma sete pontos na 'LaLiga', os mesmos de 'Atleti', Real Madrid, Sevilha, Valência e Maiorca, um sexteto de líderes.

Kevin Rodrigues e Bebé entraram nos últimos 10 minutos da goleada do Rayo Vallecano na receção ao Granada, um 4-0 em que brilhou o argentino Trejo, que fez duas assistências e um golo, de penálti, dando os primeiros três pontos à equipa de Vallecas.

O Granada, com Domingos Duarte titular no centro da defesa e o guarda-redes Luís Maximiano suplente, ainda não venceu e tem apenas dois pontos, por pouco acima da zona de despromoção.

Em outro dos jogos do dia, o Osasuna esteve a perder por duas vezes em casa do Cádiz mas acabou por vencer por 3-2, graças a dois golos já em tempo de descontos, e ainda não perdeu, com dois empates e um triunfo. O Cádiz vinha de dois empates e tem apenas dois pontos.