Atlético de Madrid sem mais casos positivos de Covid-19 além de Ángel Correa e Vrsaljko

O Atlético de Madrid anunciou esta segunda-feira que o plantel e a equipa técnica tiveram resultados negativos nos testes à covid-19, depois dos positivos de Ángel Correa e Vrsaljko, nas vésperas da 'final a oito' da Liga dos Campeões de futebol.

Em comunicado, o clube madrileno revelou a identidade dos casos positivos de covid-19 registados no domingo, na véspera de viajar para Lisboa, "por forma a terminar com as especulações".

"A primeira equipa e os membros da equipa técnica submeteram-se no domingo a novos testes, cujos resultados foram todos negativos, depois do aparecimento de dois casos positivos nos testes de sábado. Seguindo o protocolo sanitário, também foram feitas provas aos familiares dos dois casos, que resultaram negativas, todas elas", lê-se no comunicado dos 'colchoneros'.