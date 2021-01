Atlético Mineiro anuncia contratação do ex-portista Hulk

O avançado internacional brasileiro Hulk, ex-jogador do FC Porto, vai regressar, quase 16 anos depois, ao futebol 'canarinho' para atuar no Atlético Mineiro, anunciou na sexta-feira o clube de Belo Horizonte.

"O Atlético Mineiro deu-me a oportunidade de voltar a jogar no meu país depois de tanto tempo. É um clube com uma das melhores estruturas do mundo, com um projeto fantástico e uma 'torcida' apaixonante e vibrante", afirmou Hulk, na rede social Instagram.

Na mesma mensagem, Hulk, de 34 anos, promete "retribuir" com o que sempre fez, com "muitos golos, muita raça e muita vontade de vencer".

Em entrevistas recentes, o internacional brasileiro havia avançado que, entre outras equipas, também dialogava com o FC Porto, no qual alinhou entre 2008 e 2012, antes de ser vendido por 40 milhões de euros aos russos do Zenit.

Hulk, que tinha abandonado recentemente os chineses do Shanghai SIPG, depois de terminar contrato, assinou pelo Atlético Mineiro até 2022.

O conjunto de Belo Horizonte, comandado pelo argentino Jorge Sampaoli, segue no quarto lugar do campeonato brasileiro de futebol, com 57 pontos, contra 62 do líder Internacional, quando estão decorridas 32 de 38 jornadas.