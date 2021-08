Atlético Mineiro vence Palmeiras de Abel Ferreira e destaca-se no 'Brasileirão'

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu no sábado com o Atlético Mineiro, em jogo da 16.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, ficando agora a cinco pontos do clube de Minas Gerais, que lidera destacado a prova.

Em encontro entre os dois primeiros da classificação, o Atlético, clube no qual alinha o antigo avançado portista Hulk, levou a melhor, ao vencer com um 'bis' do venezuelano Jefferson Savarino, que marcou aos 45+4 e aos 62 minutos.

Com esta vitória, a equipa mineira alarga a sua vantagem para cinco pontos sobre o segundo classificado, precisamente o campeão em título Palmeiras, que somou a segunda derrota consecutiva para o campeonato e ainda corre o risco de cair para o terceiro lugar, caso o Fortaleza vença já hoje na receção ao Santos.