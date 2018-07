Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atlético paga 25 milhões por Gelson e Sporting recebe Vietto

Sousa Cintra recusa primeira proposta, de 15 milhões, e oferta dos espanhóis sobe e inclui empréstimo de argentino.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Foram semanas de avanços e recuos, mas a negociação parece estar cada vez mais próxima. O Atlético Madrid, que não quer uma batalha legal com o Sporting, está disposto a subir a parada para ficar com o extremo português que em junho rescindiu com os de verde-e-branco.



Oferecem 25 milhões por Gelson Martins e aceitam ainda emprestar Luciano Vietto, o avançado argentino cobiçado pelos leões.

A negociação ainda não está fechada, mas está cada vez mais próximo um acordo. O Atlético começou por 15 milhões e Sousa Cintra pediu 50.



No fim de semana, em entrevista exclusiva à CMTV, o presidente da SAD admitia que o acordo estava difícil. "O clube não está em saldo", assegurou o dirigente que reconheceu ter feito tudo para que o jovem formado nas escolas do Sporting ficasse em Alvalade. "Provavelmente foi mal aconselhado", desabafou.



Nas últimas horas, o Atlético voltou à carga. Subiu a proposta, que agora situa-se em metade do que foi pedido - um valor que também era considerado irreal, mas que servia para obrigar os espanhóis a abrirem os cordões à bolsa. Os verdes-e-brancos ainda admitiam, ao final do fecho desta edição, conseguir chegar aos 30 milhões, mas o acordo poderá ser selado juntando o empréstimo do argentino.



Este negócio poderá ser igualmente importante para os cofres do Sporting que se debate com graves problemas financeiros. A falta de pagamento das obrigações fiscais, em abril e maio, levou mesmo a que duas contas do clube fossem bloqueadas. Estava em causa a falta de pagamento de uma quantia que rondava os cinco milhões.



Bruno marca na Net

Bruno de Carvalho diz no Facebook que vai a Alvalade marcar a AG extraordinária, mas não avisou clube.



Jornalistas "culpados"

Na ação interposta contra Podence, o Sporting alega que não fechou as portas da academia, quando os atacantes chegaram, para proteger os jornalistas, que ficariam no exterior com os agressores.



Battaglia já não volta a Alvalade

Battaglia já não regressa ao Sporting, apurou o CM. O médio tinha tudo acertado para voltar, mas, à última hora, a SAD dos leões acabou por alterar os termos do acordo. O médio, que rescindiu por justa causa, já tinha falado com José Peseiro e estava entusiasmado por voltar.