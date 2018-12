Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atlético Paranaense vence pela primeira vez Taça Sul-americana

Conquista do troféu garante participação na próxima edição da Taça Libertadores e na Supertaça Sul-americana.

11:08

O clube brasileiro Atlético Paranaense conquistou quarta-feira a Taça Sul-americana de futebol, ao vencer os colombianos do Junior Barranquilha, no desempate por grandes penalidades (4-3, após 1-1) na segunda mão da final, conquistando o primeiro troféu internacional.



O jogo em Curitiba terminou empatado a 1-1, tal como tinha acontecido na primeira mão, na Colômbia, em 05 de dezembro, e a decisão do vencedor da prova, equivalente à Liga Europa, acabou por pender, nas grandes penalidades, por 4-3, para o Atlético Paranaense, que venceu o primeiro título internacional em 94 anos.



O avançado Pablo inaugurou o marcador para a equipa anfitriã aos 27 minutos, mas os visitantes restabeleceram a igualdade após o intervalo, aos 58, pelo avançado Teofilo Gutierrez, e poderiam ter assegurado o triunfo no prolongamento, mas o defesa Jarlan Barrera desperdiçou uma grande penalidade, aos 111.



O golo apontado na final permitiu a Pablo terminar como um dos melhores marcadores da presente edição da prova, com cinco remates certeiros, os mesmos do colombiano Nicolás Benedetti, do Deportivo Cali.



Há 13 anos, o clube brasileiro já tinha tido a oportunidade de conquistar um título continental, mas perdeu a final da Taça Libertadores de 2005, a principal prova de clubes sul-americana, frente a outra equipa brasileira, o São Paulo.



A conquista da Taça Sul-americana garante ainda ao Atlético Paranaense o direito a participar na próxima edição da Taça Libertadores e na Supertaça Sul-americana, contra os argentinos do River Plate, vencedores da edição deste ano da mais importante prova de clubes do continente sul-americano.