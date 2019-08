Atlético vence estreia na liga espanhola com João Félix

Que arrancada de João Félix pic.twitter.com/DtpgkErvmw — B24 (@B24PT) August 18, 2019



Diego Costa esteve ausente (a cumprir castigo da Liga espanhola), e o português jogou no apoio ao ponta de lança Morata, num esquema muito semelhante àquele em que atuava no Benfica, sob as ordens de Bruno Lage.



Teve ainda uma grande ocasião de golo aos 12’, após passe de Morata, valendo a atenção do guarda-redes do Getafe. Saiu aos 66’.

Minuto 55. João Félix pega na bola a meio-campo e começa a correr para a baliza do Getafe de forma imparável. Passa por um, por dois, sofre cargas diversas e só é travado em falta dentro da área.Penálti a favor do Atl. Madrid que Morata desperdiça. Mas no relvado ficou a assinatura genial do avançado português, a fazer lembrar Paulo Futre nos seus tempos de ouro em Madrid.No final do jogo, o penálti não foi preciso. O Atlético ganhou por 1-0 (Morata, 23’) ao Getafe, na 1ª jornada da Liga espanhola com Félix sempre muito ativo no jogo.