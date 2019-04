Mãe de júnior do Sp. Braga morre a caminho do jogo do filho contra o Benfica

Mulher perdeu a vida num acidente de viação em Condeixa-a-Nova.

A mãe de David Veiga, um jogador júnior do Sp. Braga, é a vítima mortal do acidente de viação em Condeixa, este sábado. Sandra Pinto perdeu a vida quando se dirigia para o encontro em que os júniores arsenalistas defrontaram o Benfica. O pai do futebolista é um dos feridos graves desta colisão.



O jogo, do campeonato de juniores, terminou cerca de um minuto e meio mais cedo do que o previsto depois de o treinador bracarense, Artur Jorge, pedir em lágrimas ao árbitro para dar o encontro como finalizado.



Outras cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre três veículos na autoestrada 1, no sentido Norte - Sul, em Condeixa-a-Nova, Coimbra, durante a tarde deste sábado.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o alerta foi dado às 14h16, sendo que o acidente ocorreu ao quilómetro 179.



David Veiga, de 19 anos, foi titular no Sp. Braga, tendo alinhado os 90 minutos da partida.



Sp. Braga manifesta "enorme pesar"

"O SC Braga regista com enorme pesar o falecimento da mãe do jogador David Veiga, Sandra Pinto, vítima de um acidente rodoviário quando se dirigia para o encontro que os juniores disputaram na tarde deste sábado contra o SL Benfica, a contar para a fase final do Campeonato Nacional de Juniores.

Nesta terrível hora de dor e consternação, o clube está e estará com o jogador, desejando que o seu pai, que também seguia na viatura, consiga sair da situação crítica em que se encontra. Por consideração para com David Veiga e o drama pessoal que atravessa, o SC Braga espera que a sua privacidade seja preservada e respeitada.



Benfica solidário com jogador e equipa

O Benfica, através de uma nota publicada no seu site, manifestou "profundo pesar" pela morte da mãe de um jogador júnior do Sp. Braga. "O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu mais profundo pesar e toda a sua solidariedade ao Sporting Clube de Braga, a toda a estrutura da sua equipa de Juniores e em particular ao seu jovem jogador pelo muito triste falecimento da sua mãe, vítima de acidente quando se deslocava para assistir ao jogo entre as nossas equipas. Momento de luto e dor que partilhamos", pode ler-se.