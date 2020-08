Aubameyang renova coleção automóvel exuberante

Pierre-Emerick Aubameyang adora super carros e, mesmo se a sua "garagem" está longe de ser tão valiosa como a de Cristiano Ronaldo, tem pérolas que não estão ao alcance de qualquer um dos mortais.

Enquanto aguarda pela renovação do seu contrato com o Arsenal, o internacional da seleção do Gabão decidiu exibir ao mundo parte da sua exótica coleção no último domingo.

Em destaque estão um Ferrari LaFerrari e um aLamborghini Huracán Spyder revestidos numa exuberante película de vinil cromada a exaltar as cores do arco-íris.

Mais afastados, em segundo plano, estão mais três super bólides – dois Lamborghini Urus e um Aventador – com uma "capa" vinílica em ouro cromado.

O trabalho foi executado por Yianni Charalambous, especialista na preparação estética de super carros para um vasto leque de personalidades.

Além dos quatro Lamborghini e do LaFerrari, Pierre-Emerick Aubameyang tem ainda um elegante Bentley Bentayga pintado de branco e mais três Ferrari: 812 Superfast, 458 Italia e Spyder.

A coleção fica completa com um Porsche Panamera Turbo preparado pela MS Motors e um Range Rover Sport trabalhado pela preparadora Mansory, além de um Audi R8 V10 e de um Aston Martin DB9 Volante.

"As roupas e os carros são para mim um bónus", afirma a estrela do Arsenal. "Gosto de viver assim!".

