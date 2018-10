Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Augusto Baganha pode reassumir IPDJ

Tribunal aceita providência cautelar do antigo presidente.

Por Francisco Laranjeira | 08:33

A providência cautelar interposta por Augusto Baganha, antigo presidente do IPDJ, foi aceite esta quarta-feira pelo tribunal, o que coloca o atual corpo diretivo em suspenso das suas funções e abre a porta ao regresso do ex-líder do organismo.



Ao CM, Augusto Baganha disse estar a ponderar sobre a decisão: "Confirmo que a minha advogada foi notificada da decisão mas não quero fazer mais comentários".



Baganha foi exonerado pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, que nomeou Vítor Pataco, assim como um novo Conselho Diretivo, que se mantém em funções depois da secretaria de Estado ter apresentado uma "resolução fundamentada", alegando o interesse público que suspende os efeitos da providência cautelar.



O gabinete do secretário de Estado da Juventude e Desporto, entretanto, já anunciou que vai contestar a providência cautelar.



Governo cria uma nova autoridade

Foi publicado esta quarta-feira em Diário da República o decreto-lei que cria e regula a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que visa fiscalizar o cumprimento jurídico de fenómenos de violência, racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos.



O organismo vai trabalhar em colaboração direta com o IPDJ, após decisão da reunião do Conselho de Ministros.