Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro do Al Ahly atacado horas antes da final da Champions africana

Médio Hesham Mohamed ficou ferido na cabeça.

21:29

O autocarro do Al Ahly foi esta sexta-feira atacado por um grupo de adeptos do ES Tunis, horas antes do duelo entre as duas equipas, referente à 2.ª mão da final da Liga dos Campeões africana.



De acordo com relatos da imprensa egípcia, o ataque aconteceu na viagem do emblema do Cairo na direção do estádio, com pedras a serem lançadas na direção do veículo, tendo o médio Hesham Mohamed acabado por ficar ferido na cabeça em consequência do golpe de que foi alvo.



Apesar do sucedido, a equipa egípcia apresentou-se a jogo e acabaria por ser derrotada por 3-0, um resultado que 'anulou' a vitória que traziam da primeira mão (3-1) e assim dar o título ao emblema tunisino.