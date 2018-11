Autocarro do Boca Juniors apedrejado na chegada ao estádio do River Plate

Adeptos do River atiraram gás pimenta para dentro do veículo do rival. Vários jogadores ficaram feridos.

19:24

Adeptos do River a bombardear o autocarro do Boca Juniorspic.twitter.com/qBOp4v4PSS — Visão de Mercado (@visaomercado) November 24, 2018

#LibertadoresHD ¡Una vergüenza! Los jugadores de Boca Juniors fueron atacados en su arribo al Monumental para enfrentar a River Plate en la final de la Libertadores.

: @FOXSportsArg pic.twitter.com/gOlfFkfTic — Habla Deportes (@HablaDeportes) November 24, 2018

VIDEO | Así quedó el micro de Boca Juniors pic.twitter.com/N9QXKiUYTi — azulyoronet (@azulyoronet) 24 de novembro de 2018

Os jogadores do Boca Juniors foram este sábado atacados na chegada ao estádio do rival River Plate, antes do encontro decisivo da final da Taça dos Libertadores.Os adeptos do River Plate apedrejaram o autocarro do Boca e atiraram bombas com gás pimenta para dentro do veículo.De acordo com membros da equipa técnica do Boca Juniors, pelo menos três jogadores ficaram feridos na sequência dos incidentes. Carlos Tévez foi um dos jogadores mais queixosos na saída do autocarro.O encontro da primeira mão terminou com 2-2 no marcador.