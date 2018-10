Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro do Sporting de Braga apedrejado à chegada a Guimarães

Tochas terão atingido também o carro onde seguia o presidente do clube, António Salvador.

20:21

O autocarro do Sporting de Braga foi apedrejado junto à rotunda à chegada ao Estádio D. Afonso Henriques, instantes antes do encontro com o Vitória de Guimarães, desta noite , marcado para as 21h15.



O carrro onde seguia o presidente do Braga, António Salvador, também terá sido atingido por tochas.